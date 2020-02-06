Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول قرار لوزير التعليم العالي في واقعة تعدي طالب على أستاذ جامعي بالإسكندرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:15 م
Advertisements
المتهم
المتهم
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أصدرت كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، بيانا، قبل قليل، تعلن فيه إدانتها لواقعة قيام طالب بالفرقة الثانية بالتعدي على مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدمًا زجاجة بنزين وطنبجة، ما تسبب في إصابته ونقله على الفور بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وقالت الكلية في بيانها، إن مجلس الكلية أدان بجلستة الطارئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب والمنعقدة اليوم الخميس السلوك الإجرامي وغير الأخلاقي المرفوض من أحد الطلاب بالتعدي على عضو هيئة التدريس بالكلية.

وأكد المجلس بأن هذا السلوك الشاذ والتصرف غير الأخلاقي من أحد الطلاب لا يمثل المجتمع الطلابي بالكلية والجامعة، كما يؤكد المجلس على التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسئوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية بدءً من اليوم الأول فى الفصل الدراسى الثاني.

وشدد المجلس على احترامه التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية فى التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائى للجهات المعنية.

وقدم مجلس كلية التجارة وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفورى فى مواجهة هذة الواقعة والذى أسفر عن القبض على المتهم فى زمن قياسى بأدوات الجريمة المستخدمة.

وأهاب المجلس من وسائل الاعلام التعامل مع هذة الواقعة بمهنية وحرص شديد نظرًا لحساسية هذا الأمر فى المجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة.

وقد أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان على تواصل مستمرخلال الأزمة وبمجرد علمه بالواقعة وجه باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.

كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، كما تواصل بعضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر عقوبات تاديبية الاسكندرية اخبار

أخبار تهمك

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من سيد عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي الثمين على بيراميدز

منذ 37 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 3 ساعات

officially | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 3 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ حوالي 4 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 3 ساعات

رابط Shot | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية عندنا

منذ ساعة و 21 دقيقة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تجارة طنطا تنظم لقاءً تعريفيا للطلاب الجدد (صور)

رئيس جامعة المنصورة يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكليتى الصيدلة والتجارة (صور)

تفاصيل الجلسة رقم 145 لمجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم (صور)

كلية التربية الرياضية وعلوم المنصورة يحتفلا باستقبال الطلاب الجدد على طريقتهم الخاصة

عميد "سياحة وفنادق الفيوم" يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

"منصور" يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الآثار جامعة الفيوم ومرور 25 عامًا على إنشائها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

07:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status