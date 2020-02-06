أول قرار لوزير التعليم العالي في واقعة تعدي طالب على أستاذ جامعي بالإسكندرية



وأكد المجلس بأن هذا السلوك الشاذ والتصرف غير الأخلاقي من أحد الطلاب لا يمثل المجتمع الطلابي بالكلية والجامعة، كما يؤكد المجلس على التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسئوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية بدءً من اليوم الأول فى الفصل الدراسى الثاني.



وشدد المجلس على احترامه التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية فى التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائى للجهات المعنية.



وقدم مجلس كلية التجارة وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفورى فى مواجهة هذة الواقعة والذى أسفر عن القبض على المتهم فى زمن قياسى بأدوات الجريمة المستخدمة.



وأهاب المجلس من وسائل الاعلام التعامل مع هذة الواقعة بمهنية وحرص شديد نظرًا لحساسية هذا الأمر فى المجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة.



وقد أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان على تواصل مستمرخلال الأزمة وبمجرد علمه بالواقعة وجه باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر.



كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، كما تواصل بعضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء، للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية.



أصدرت كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، بيانا، قبل قليل، تعلن فيه إدانتها لواقعة قيام طالب بالفرقة الثانية بالتعدي على مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة مستخدمًا زجاجة بنزين وطنبجة، ما تسبب في إصابته ونقله على الفور بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.وقالت الكلية في بيانها، إن مجلس الكلية أدان بجلستة الطارئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب والمنعقدة اليوم الخميس السلوك الإجرامي وغير الأخلاقي المرفوض من أحد الطلاب بالتعدي على عضو هيئة التدريس بالكلية.