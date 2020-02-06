أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 6 / 2 / 2020

شهد النادي الأهلي العديد اليوم الخميس 6 فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها الفوز الثمين الذي حققه الفريق على حساب بيراميدز 2-1 ومواصلة صدارته لترتيب الدوري الممتاز بالموسم الحالي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 6 - 2 - 2020:





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم





الأهلي يفك "عقدة" بيراميدز بفوز قاتل ويواصل التحليق منفردًا في صدارة الدوري





نجح الأهلي في فك عقدة بيراميدز بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





تقدم بيراميدز أولًا عن طريق علي جبر بضربة رأسية في الدقيقة 53، ونجح الوافد الجديد أليو بادجي في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة 77 بعدما اصطدمت تصويبة أليو ديانج بقدمه، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع نجح أليو ديانج في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة مواصلًا صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.





عبد الحفيظ يحدد موعد انتظام رمضان صبحي في تدريبات الأهلي الجماعية





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية :"الإحساس بعدم اكتمال الشفاء بنسبة 100%، لذلك فضلنا تأجيل الدفع به".





وأضاف :" إحساسه بعدم شفاء قدمه بشكل كامل لذلك فضلنا اراحته لفترة أطول، وسنحتاجه لمرحلة أصعب بدءا من السوبر ومباريات صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا".





وتابع :"يوم 11 او 12 او 13 فبراير الجارى، رمضان صبحي سيشارك بشكل طبيعى مع الأهلي".





أهم أخبار الأهلي اليوم 6 - 2 - 2020





حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موقفه من تأجيل مباراة القمة التى تجمع بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم فى أخر مباريات الدور الأول.





وكانت اثيرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول وجود نية لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري.





وكان الفجر الرياضي قد أكد قبل بيان الجبلاية بعدم تأجيل اللقاء





وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن ، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى.





كما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة في موعدها في ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية والتي تبدي دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالي والمقبل أيضا.





رسالة جديدة من فايلر بشأن معاري الأهلي





وعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه المعارين بالعودة إلى النادي مرة أخرى في حال تألقهم مع أنديتهم والظهور بشكل مميز.





ونقل المدرب السويسري إلى عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، بتوجيه رسالة إلى المعارين بأنه يتابعهم عن قرب وتقييم مستواهم.





وشدد فايلر على عبد الحفيظ بأن اللاعب الذي سيؤدي بشكل مميز في فترة إعارته ويثبت جدارته سيعود مجددًا للأهلي وسيكون له مكان في الفريق.





والجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعار عدد من لاعبيه أبرزهم صلاح محسن ووليد أزارو وحسين السيد وعمار حمدي في يناير الماضي بجانب عدد أخر في الصيف مثل أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي.





تعرف على أخبار النادي الاهلي اليوم





حسام البدري يزف خبرا سارا لنجمي الأهلي قبل موقعة صن داونز





استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على ضم نجمي الأهلي مروان محسن وياسر إبراهيم، لصفوف المنتخب الوطنى خلال معسكر مارس المقبل.





وكان مروان محسن، قد خرج من حسابات حسام البدرى فى الفترة الماضية، بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية، إثر عدم مشاركته مع الفريق بسبب الإصابة، بينما لم يشارك ياسر إبراهيم بصفة أساسية في مطلع الموسم الحالي بسبب إصابته.





ويضع المدير الفنى للمنتخب اللاعب ضمن المرشحين بقوة للعودة من جديد لصفوف الفراعنة، وتحديدًا بعد مشاركته بشكل أساسى فى المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء محليًا وإفريقيًا.





أبو تريكة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز





وجه نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة رسالة هامة إلى لاعبي النادي الأهلي، بعدما أوقعت قرعة الدور ربع النهائي الفريق الأحمر في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.





وغرد أبو تريكة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الاهلى سيلاقى صن داونز وهو بطل افريقيا والاكثر تتويجا باللقب 8 مرات".





وأضاف :"فعلى لاعبى الاهلى عدم النظر لما يقال بالثأر ويدخلون المباراة بنظرية اخراج كل مالديهم من فنيات ورجولة والصعود فقط لاغير حتى لاتزيد الضغوط فيحدث عكس مانتمناه".





وتابع :"#بالتوفيق_لنادى_القرن".





ويواجه الأهلي ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم 28 من الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



