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عاجل - أول تعليق من فايلر عقب الفوز الهام للأهلي على بيراميدز

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:10 م
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الاهلي
الاهلي
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أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر عقب نهاية المباراة :"حققنا فوزا هامًا أمام فريق جيد للغاية وأشكر اللاعبين على عزيمتهم".

وتابع :"بدأنا المباراة بمنتهى القوة وأضاع الفريق عددا من الفرص وكنا الأفضل في الشوط الأول وأول ربع ساعة من الشوط الثاني".
وأضاف :"بيراميدز سجل هدف الأول بالرأس عن طريق علي جبر، والهدف وضع اللاعبون في موقف صعب بسبب ما حدث في الموسم الماضي".

وتابع :"عقب هدف بيراميدز سعدت كثيرا باداء اللاعبين لأنهم ركزوا وكانوا حريصين على الفوز وأشكرهم جزيلًا على ما قدموه في المباراة""

وزاد :"لا يمكن أن أقول على هذه المباراة بأنها عقدة، فريق بيراميدز قوي معنا ومع غيرنا وتم تجهيز اللاعبين لها مثل أي مباراة".

وواصل :"قمت بتجهيز اللاعبين بأن يقدموا كل ما لديهم منذ إطلاق صافرة بداية المباراة وحتى النهاية".

وأشار :أخذ كل مباراة على حدا وأن نكون جاهزون في كل وقت وجميع المباريات قوية سواء في الدوري أبو دوري أبطال إفريقيا".

وعن قرعة دوري أبطال إفريقيا قال :"نركز فقط في مباراة بيراميدز وغدًا سيتم الإعداد للمباراة المقبلة".
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فايلر بيراميدز الأهلي أخبار الأهلي

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