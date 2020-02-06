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KORA ON LINE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش برشلونة هدف ميسي الآن

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:07 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يلاقي برشلونة نظيره اتليتك بلباو، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك الإسباني، مساء اليوم الخميس.
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موعد مباراة برشلونة واتليتك بلباو
يقام اللقاء بين برشلونة واتليتك بلباو عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت جرينتش.
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فريق برشلونة حقق الفوز في المباراة السابقة له في الدوري الإسباني الممتاز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره فالنسيا، ليدخل لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة.

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وصعد برشلونة إلى هذا الدور بعدما فاز على نظيره ليجانيس بخماسية نظيفة في دور الـ16 من بطولة كأس الملك الإسباني.

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بينما خسر اتلتيك بلباو في آخر لقاءاته بهدفين نظيفين أمام خيتافي في الدوري الإسباني الممتاز.

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وتمكن من التأهل إلى الدور الحالي من كأس الملك الإسباني بعدما فاز أمام نظيره تنريفة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتليتك بلباو

وتنقل المباراة التي تجمع بين برشلونة واتليتك بلباو في كأس الملك الإسباني على قناة السعودية الرياضية الأولى.

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