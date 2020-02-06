KORA ON LINE مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش برشلونة هدف ميسي الآن

يلاقي برشلونة نظيره اتليتك بلباو، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الملك الإسباني، مساء اليوم الخميس.

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موعد مباراة برشلونة واتليتك بلباو

يقام اللقاء بين برشلونة واتليتك بلباو عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت جرينتش.

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فريق برشلونة حقق الفوز في المباراة السابقة له في الدوري الإسباني الممتاز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره فالنسيا، ليدخل لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة.





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وصعد برشلونة إلى هذا الدور بعدما فاز على نظيره ليجانيس بخماسية نظيفة في دور الـ16 من بطولة كأس الملك الإسباني.





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بينما خسر اتلتيك بلباو في آخر لقاءاته بهدفين نظيفين أمام خيتافي في الدوري الإسباني الممتاز.





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وتمكن من التأهل إلى الدور الحالي من كأس الملك الإسباني بعدما فاز أمام نظيره تنريفة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.





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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتليتك بلباو





وتنقل المباراة التي تجمع بين برشلونة واتليتك بلباو في كأس الملك الإسباني على قناة السعودية الرياضية الأولى.



