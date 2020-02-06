تفاصيل جديدة عن حادثة مصرع وإصابة 6 صيادين مصريين بالسعودية

كشف محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس بكفر الشيخ، أن جثامين الثلاثة مصريين الذين لقوا حتفهم إثر تفجير مركب الصيد الخاص بهم في الحدود البحرية اليمنية، موجودة في مستشفي "العميس" بمدينة جازان السعودية، فضلًا عن وجود 3 صيادين أخرين مصابين في ذات الحادثة أيضًا في نفس المستشفى.



وأضاف شرابي، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المركب المذكور يتبع لمؤسسة صاحبها مصري ويدعي "محمد محمود وهيب" وله شريك أخر سعودي، وأنه حتى الآن لم ترد أي أخبار عن إجراءات عودة هذه الجثامين لأرض الوطن خاصة في غياب دور الخارجية المصرية حتى الآن.



وجدد نقيب صيادي البرلس، مناشدته لوزارة الخارجية المصرية، سرعة إنهاء إجراءات تسليم جثامين الـ 3 صيادين المصريين الذين لقوا حتفهم في السعودية، وذلك بعد تفجير مركبهم بلغم بحري على الحدود البحرية اليمنية السعودية.



وكشف شرابي، أن هؤلاء الصيادين قد سافروا قبل 6 أشهر إلى السعودية للعمل بمهنة الصيد، وذلك بعقود رسمية، وحتى الآن لا نعرف ميعاد استلام الجثامين.



وأوضح نقيب صيادي البرلس، أن الصيادين الذين لقو حتفهم هم: سعد بسيوني وهيب، عبدالحكيم وهيب، صابر قدرة.