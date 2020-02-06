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خاص.. ننشر صور تركيب مسلة ميدان التحرير وتفاصيل خطة التطوير

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:05 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور لعملية تركيب مسلة الملك رمسيس الثاني في وسط ميدان التحرير.

وأظهرت الصور تركيب القطعة الثانية من المسلة، وأوضحت مصادر ضمن المشرفين على عمليات النقل أن القطعة الثالثة جاهزة للتركيب خلال ساعات، وأن المسلة مكونة من ثماني قطع سوف يتم تركيبها تباعًا.

ومسلة الملك رمسيس الثاني المزمع توقيفها في وسط ميدان التحرير قادمة من "تانيس" صان الحجر شرقية، وكانت قد تعرضت للتحطيم منذ قرون، وقامت وزارة السياحة والآثار بنقلها وإجراء عمليات الترميم عليها تمهيدًا لعملية توقيفها بالميدان.

كما تم نقل أربعة كباش من داخل معبد الكرنك في الأقصر إلى الميدان، وسوف يتم وضعها حول المسلة في مواجهة الجهات الأصلية، وهذه الكباش ليست من طريق الكباش المشهور، وإنما كانت موجودة داخل المعبد حيث قام المصري القديم بإزالتها لتوسعة المعبد.

ومن المقرر تحويل ميدان التحرير إلى ممشى سياحي، حيث سيتم ترميم جميع واجهات العمارات لتتخذ لونًا موحدًا، ومنع أي لافتات إعلانية، وتزويد الميدان بمساحات خضراء، وأماكن للجلوس، وتوحيد إضاءات الميدان والمتحف المصري في التحرير.

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الكلمات المفتاحية

ميدان التحرير مصر كباش تمثال رمسيس الاقصر اخبار اﻻثار

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