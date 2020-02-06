Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبو كساه يواجه مركز شباب الفيوم في القسم الثالث

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements


تفتتح مباريات الجولة الثامنة عشر، للمجموعة الربعة من دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر الجمعة، بقاء فريق ابو كساة مع فريق مركز شباب الفيوم في مباراة مهمة للفريقان ، ويطمح فريق أبو كساة فى حصد الثلاث نقاط لمواصلة الدخول بالمنافسة كما يأمل شباب الفيوم فى تحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد هزيمته بالجولة الماضية أمام سمسطا بملعبه .

فيما تقام خمس مباريات عصر السبت حيث يستضيف فريق مركز شباب اطسا نظيره فريق مطرطارس في مباراة قوية ومرتقبة،، ويلعب مطرطارس على تحقيق الثلاث نقاط لضمان المنافسة على الصعود .

ويحل طامية ضيفا على فريق رأس غارب في لقاء يخوضه أبناء غارب لتعويض الخسارة أمام الواسطى بالجولة الماضية، فيما يهدف طامية للفوز للدخول بصراع المنافسة .

وفي ديربي بنى سويفي خالص، يستضيف فريق بيا شقيقه فريق الواسطى في مباراة مثيرة ، ويطمح الجهاز الفنى لببا لحصد نقاط المباراة للابتعاد عن قاع الجدول فيما يخوض الواسطى المباراة بدافع الاستمرار فى المنافسة على الصعود .

ويحل سنورس ضيفا على شقيقه ابشواي، ويستضيف ناصر بنى سويف ضيفه عاملين غارب في لقاء حاسم ومرتقب، ويحصل سمسطا على راحه.

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - سمسطا 29 نقطة

2 - مطرطارس 28 نقطة

3 - الواسطى 27 نقطة

4 - عاملين غارب 25 نقطة

5 - راس غارب 24 نقطة

6 - طامية 23 نقطة

7 - ابو كساة 23 نقطة

8 - اطسا 20 نقطة

9 - ساحة الفيوم 19 نقطة

10 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

11- سنورس 14 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 3 ساعات

officially | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعتين و 25 دقيقة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ 40 دقيقة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ ساعتين و 36 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 3 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 3 ساعات

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ حوالي 4 ساعات

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ أقل من ساعتين

رابط Shot | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية عندنا

منذ ساعة و 11 دقيقة

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

07:47 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status