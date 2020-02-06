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مدرب بيراميدز: لا نستحق الخسارة.. وتغييرات الأهلي كانت مفاجئة

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:00 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعرب الكرواتي أنتي تشاتيش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، عن حزنه الشديد للهزيمة أمام الأهلي، بالدوري العام.


وقال المدير الفني لبيراميدز خلال المؤتمر الصحفي، إن المباراة كانت صعبة على الطرفين، وأن اللاعبين قامت بأدوارها داخل الملعب.


وأضاف: "تلقينا هزيمة غير مستحقة وأيضًا خسارة 3 لاعبين بالمباراة المقبلة، وأهنئ اللاعبين على الأداء وأبارك للأهلي، على نتيجة الفوز".


وتابع: "تبديل عمر جابر كانت النتيجة في صالحنا، وفوجئت بإجراء الأهلي تغيرين دفعة واحدة كمجازفة غير متوقعة، وافتقدنا عدد من اللاعبين للإصابة والإيقافات".


وأكمل: "غياب عبدالله السعيد، أثر على الفريق بكل تأكيد، أما بالنسبة للتحكيم لا يمكنني التعليق على قراراته، واعتراضات اللاعبين أمر طبيعي للدفاع عن حقوقها".


واختتم: "أبارك للنادي الأهلي، على الفوز وتحقيق ثلاث نقاط صعبة أمام فريقه".


يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الـ16 من مباريات الدوري العام، ليحافظ الأهلي على صدارة الدوري برصيد 39 نقطة.

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