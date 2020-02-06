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لينك YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة يوتيوب بدون تقطيع نهائيًا

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:58 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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KORA LIVE يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الخميس Kora online bls على ملعب سان ماميس Kora live أمام مضيفه أتلتيك بلباو Kora star bls ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا yalla shoot.

KORA ONLINE برشلونة في مهمة الثأر من أتليتك بيلباو
KORA GOAL ويدخل فريق برشلونة مباراة مضيفه أتليتك بيلباو كورة أون لاين بلس مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو جودة عالية بدون تقطيع بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 يلا شووت مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو جودة عالية بدون تقطيع بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي كورة لايف بلس شاهد مباراة برشلونة اليوم ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم كورة أون لاين بلس رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو جودة عالية بدون تقطيع.

YALLA SHOOT موعد مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو والقنوات الناقلة
YALLA LIVE ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة Kora online bls ضد أتليتك بيلباو Kora live في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا kora live bls على ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 Kora Star وتعرض المواجهة حصريا KSA MATCH LIVE على قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي KSA MATCH.

KSA MATCH قائمة برشلونة ضد أتليتك بيلباو
KSA MATCH LIVE وفي سياق متصل كشف كيكي سيتيين yalla shoot المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة البارسا yalla live التي تستعد لمواجهة أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي Kora online bls بطولة كأس ملك إسبانيا وضمت كلا من:-

حراسة المرمى: تير شتيجن - إنياكي بينيا
خط الدفاع: جوردي ألبا - جونيور فيربو - كليمينت لينجليه - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - نيلسون سيميدو - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرينكي دي يونج - أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - آرثر ميلو - ريكي بويج
خط الهجوم: أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أليكس كويادو.

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