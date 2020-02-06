Advertisements
Advertisements
Advertisements

اشتباك قوات النظام السوري مع المتمردين في محاولات للإستيلاء علي سراقب

الخميس 06/فبراير/2020 - 10:11 م
Advertisements
قوات النظام السوري
قوات النظام السوري
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

قال شهود ومراقب حرب، اليوم الخميس، إن القوات الحكومية السورية اشتبكت مع المتمردين وواجهت قذائف المدفعية التركية، أثناء محاولتهم الاستيلاء على بلدة سراقب في محافظة شمال غرب إدلب في محاولة جديدة لاستعادة آخر معقل للمتمردين، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

كما أدى التقدم العسكري السريع للرئيس بشار الأسد عبر محافظة إدلب، بدعم من الغارات الجوية الروسية، إلى هجرة المدنيين نحو الحدود التركية في الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى خطر المواجهة العسكرية مع تركيا، التي هدد زعيمها برد القوات السورية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق من اليوم، إن أنقرة تتوقع من روسيا أن توقف فورًا الهجمات الحكومية التي أودت بحياة ثمانية أفراد عسكريين أتراك يوم الاثنين الماضي ودفعت القوات التركية إلى الرد.

وأضاف: لقد نقلنا تصميمنا لنظرائنا الروس، مضيفًا أن أنقرة مصممة على وقف "الدراما الإنسانية" في إدلب التي تقول تركيا، إنها أدت إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص.

كما قال مرصد سوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا في تقرير أيده شهود عيان، إن القوات السورية مدعومة بالغارات الجوية حاصرت يوم الأربعاء الماضي ودخلت سراقب على بعد 15 كم شرق مدينة إدلب.

وتقع البلدة عند تقاطع طريقين رئيسيين، يسعى الأسد للسيطرة الكاملة عليهما في إطار الحملة لاستعادة محافظة إدلب، آخر معقل للمتمردين في الحرب الأهلية التي استمرت حوالي تسع سنوات.

وصرح المرصد، بأن مقاتلي المتمردين تمكنوا من طرد القوات الحكومية من معظم سراقب في هجوم من الجزء الشمالي من المدينة تزامن مع القصف التركي على القوات الحكومية المتقدمة.

وقال شهود: إن القوات الحكومية تعرضت للقصف من مراكز المراقبة التركية في المنطقة.

وأدى القتال الذي يدور على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في 12 يناير بين تركيا وروسيا، إلى تعطيل التعاون الهش بين الدولتين اللتين تدعمان الأطراف المتصارعة في النزاع، مما يثير المخاوف بشأن التعاون في المستقبل.

وذكر الكرملين، اليوم، أن المسلحين في "منطقة مسؤولية" تركيا في محافظة إدلب يواصلون مهاجمة قوات الحكومة السورية والبنية التحتية العسكرية الروسية.

وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إنه لا توجد خطط حاليًا لاجتماع الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحد من التوترات في إدلب، لكن يمكن تنظيم مثل هذا الاجتماع بسرعة إذا لزم الأمر.

وقالت روسيا أيضًا، إن بعض قواتها قُتلت في هجمات المتشددين، وهو أول تأكيد للخسائر في جولة القتال الحالية.

غارات جوية إسرائيلية
 مثلت معركة إدلب مرحلة حاسمة من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من المقاتلين والمدنيين، وجعلت ملايين اللاجئين في بلدهم أو في الخارج، وكسرت منطقة الشرق الأوسط على نطاق واسع منذ اندلاعها في الربيع العربي عام 2011.

ولقد فشلت القوات الموضوعة ضد الأسد، حاكم سوريا منذ ما يقرب من 20 عامًا، في إزاحته لكنه يرأس الآن بلدًا مدمرًا.

وجاء التصعيد في إدلب في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الحليف العسكري الرئيسي الآخر للأسد، بعد مقتل جندي إيراني الشهر الماضي في هجوم أمريكي لواء كان مهندس العمليات العسكرية لطهران في المنطقة وشخصية مهمة في حرب سوريا.

كما ساعد الدعم الروسي والإيراني الأسد في استعادة كل الأراضي التي خسرها المتمردون.

وقالت وزارة الدفاع السورية: إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت في وقت مبكر من اليوم الخميس، الصواريخ الإسرائيلية على دمشق التي أطلقت على أهداف عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك بالقرب من العاصمة.

وأضافت: إن الهجمات التي شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت في موجتين أحدهما قرب دمشق والاخر قرب محافظتي درعا والقنيطرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قوات الأمن السورية سراقب المتمردين السوريا الجيش السوري

أخبار تهمك

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ أقل من ساعتين

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رابط Shot | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية عندنا

منذ ساعة و 13 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ حوالي 6 ساعات

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ حوالي 3 ساعات

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ أقل من ساعتين

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم NOW

منذ 42 دقيقة

officially | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

دمشق تدعي دخول آليات للجيش التركي مدينة سراقب السورية

سوريا تنتقد تركيا زاعمة إرسالها أسلحة للمتمردين

مقتل خمسة أطفال في غارات استهدفت مدرسة سورية

القوات السورية المدعومة من روسيا تغلق على المدينة الرئيسية في إدلب

سوريا.. فرار الآلاف إلى شمال غرب سوريا مع اقتراب قوات الأسد من إدلب

مبعوث أمريكي: الأزمة الدولية تلوح في الأفق مع نزوح 700000 شخص من إدلب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

08:03 م

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

07:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status