هلال الضبعة يواجه برج العرب بالقسم الثالث

يواجه عصر الجمعة، فريق الهلال، مع فريق برج العرب في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية عشر "ب" في مطروح بدوري القسم الثالث.



ويسعي فريق الهلال صاحب الـ21 نقطة للفوز للمحافظة علي صدارة المجموعة ، بينما يسعي برج العرب المتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة للفوز للهروب من قاع الجدول.



وفي إطار نفس الجولة تقام عصر الإثنين مباراتين، حيث يواجه فريق الحرية صاحب المركز السادس برصيد 14نقطة، نظيره فريق مركز شباب الحمام الذي يلية في الترتيب في المركز السابع برصيد 13 نقطة ويسعي الفريقين للفوز للهروب من مؤخرة الجدول والدخول في منطقة الأمان.



وعلي ملعب المدينة الجامعية، يلتقي فريق الشرطة متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط مع فريق مطروح صاحب المركز الرابع برصيد 17نقطة والذي يسعي للفوز للدخول في حلبة المنافسة علي الصعود للترقي، كما يبحث الشرطة للفوز للهروب من مؤخرة الجدول.



وتختتم مباريات الجولة يوم الثلاثاء بلقاء الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 20نقطة فريق شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 17نقطة والمنتشي بفوزة الكبير في الجولة الأخيرة علي الحرية بثلاثية نظيفة، ويسعي فريق الجزيرة للفوز للإستمرار في الصراع علي مقدمة الجدول، بينما يسعي شباب الضبعة للفوز للدخول في الصورة والمنافسة علي الصعود في حالة تعثر فرق المقدمة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر "ب"

1- الهلال 21 نقطة

2- المصري السلوم 21 نقطة

3- الجزيرة 20 نقطة

4- مطروح 17 نقطة

5- شباب الضبعة 17 نقطة

6- الحرية 14 نقطة

7- شباب الحمام 13 نقطة

8- برج العرب 12نقاط

9- الشرطة 6 نقاط