«شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وبيلباو بث مباشر رابط ماتش MEssi goal يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة YOUTUBE

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YALLA LIVE برشلونة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

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KORA STAR وكانت آخر معاناة لبرشلونة Kora online bls فوزه الصعب على ضيفه ليفانتي 2-1 الأحد yalla shoot في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري Kora live.





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KORA GOAL LIVE البارسا في مواجهة صعبة خارج أسوار الكامب نو

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YALLA SHOOT موعد مباراة برشلونة اليوم والقنوات الناقلة

YALLA LIVE وستُلعب المباراة اليوم الخميس KORA LIVE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، KORA ONLINE أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت أبوظبي ودبي YALLA SHOOT وسوف تُذاع بشكل حصري على قناة السعودية الرياضية 1 KSA MATCH LIVE.



