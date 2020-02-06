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آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "العقدة راحت بعدي"

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على فوز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.


وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مبروك الحمدالله الفوز ... العقدة راحت بعدي".


وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري هذا الموسم ليصل للفوز الثالث عشر على التوالي ويرتفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب.

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم كالآتي:
1- الأهلي 39 نقطة
2- المقاولون العرب 32 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- الاتحاد السكندري 27 نقطة
5- بيراميدز 26 نقطة
6- إنبي 23 نقطة
7- الإنتاج الحربي 22 نقطة
8- سموحة 21 نقطة
9- الإسماعيلي 21 نقطة
10- حرس الحدود 18 نقطة
11- الجونة 18 نقطة
12- المصري 17 نقطة
13- طلائع الجيش 15 نقطة
14- أسوان 15 نقطة
15- وادي دجلة 14 نقطة
16- طنطا 14 نقطة
17- مصر المقاصة 13 نقطة
18- نادي مصر 11 نقطة

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