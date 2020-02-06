موعد مباراة الأهلي المقبلة

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.









الأهلي حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأحمر اليو بادجي واليو ديانج، بينما أحرز هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 90+1.









ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري.









ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة.



