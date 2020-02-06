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يالا شوت MATCH barca مشاهدة مباراة برشلونة وبيلباو بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:49 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يلا شوت yalla shoot ، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره أتلتيك بيلباو، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

- كورة أون لاين kora online بث مباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو
تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس.

- كورة لايف kora live لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو
تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو على ملعب "سان ماميس"، معقل نادي أتلتيك بيلباو، ويمكنكم مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة السعودية الرياضية 1، و3.

- يلا شوت توداي yalla shoot today سيتين سيدفع بالبدلاء
كول كورة cool kora، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة المباراة بالبدلاء، من أجل إراحة عناصر الفريق الأساسية لبطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على البلوجرانا، نظرًا لقوة منافسه بيلباو الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة، وعلى رأسهم المهاجم أدوريز عقدة البلوجرانا.

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