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دبلوماسي سابق: مصر قامت بدور عظيم خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:51 م
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السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
أمنية فوزي
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علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، قائلًا: "هي قمة تسليم الراية لحامل الراية القادم من جمهورية جنوب إفريقيا".

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا زار مصر وأجرى مباحثات موسعة، ومصر متابعة للاتحاد الإفريقي.

وأكد أن تسليم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي ليس خط النهاية، مؤكدًا أن مصر دولة حاضنة ومنشأة للاتحاد الإفريقي منذ نشأته، مشيرًا إلى أن مصر قامت بدور عظيم خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي.
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