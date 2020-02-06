أول تعليق من ديانج عقب قيادته الأهلي للفوز على بيراميدز

عبر أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال ديانج في تصريحات له عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة خاصة وأن بيراميدز سجل أولا".



وتابع :"بذلنا مجهود كبير وأشكر الجماهير التي ساندتنا واشكر زملائي الذي ساعدوني".



وأشار :"الهدفين ليسوا من مجهودي أنا فقط ولكن من مجهود زملائي في الفريق أيضًا"



وأتم حديثه :"الهدف الذي دخل مرمانا سبب لنا القلق ولكن الحمد لله عدنا في المباراة بعد التعادل وظهرنا بمستوانا ونجحنا في إحراز الهدف الثاني".