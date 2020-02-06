بسبب ضياع الفرص.. قرار جديد من كارتيرون ضد لاعبي الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تنفيذ بعض البرامج الفنية الجديدة خلال التدريبات الجماعية للابيض المقرر إقامتها خلال الايام المقبلة.









ويخضع اللاعبين لبرنامج فني خاص باستغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، وذلك بعد ضياع العديد من الاهداف المؤكدة في مواجهة حرس الحدود الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.









ومن المقرر أن تشهد التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة مجموعة من التمارين الخاصة باللمسة الأخيرة، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون من استغلال كافة الفرص التي تأتي إلى مهاجمي الفريق.









ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.











