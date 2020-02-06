عمرو الليثي يؤدي واجب العزاء في وفاة نادية لطفي

أقيم مساء اليوم الخميس عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأهل الإعلام والسياسة.



وحرص الإعلامي عمرو الليثي على تأدية واجب العزاء في الفنانة الراحلة، كما حرص عدد كبير من الفنانين على الحضور.



وحضر لتقديم واجب العزاء، وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والإعلامية لميس الحديدي، كما كان في مقدمة الحضور، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي ظهر عليها علامات الحزن، بالإضافة إلى الفنان محمود قابيل، ونقيب الممثلين أشرف زكي.



وحرص عدد من نجوم الفن، على توديع الفنانة نادية لطفي إلى مثواها الأخير، حيث شيعت جنازتها من مسجد مستشفى المعادي العسكري، عقب صلاة ظهر أمس.