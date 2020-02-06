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مفاجأة.. تشيلسي يحدد بديل كيبا

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:55 م
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كيبا
كيبا
حسام مجدي
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حدد نادي تشيلسي الإنجليزي البديل المناسب للإسباني كيبا حارس مرمى الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رحيل كيبا عن صفوف نادي تشيلسي

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت منذ فترة أن كيبا يقترب من الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كيبا سيرحل عن صفوف نادي تشيلسي بسبب حدوث العديد من الخلافات بينه وبين فرانك لامبارد مدرب البلوز في الفترة الأخيرة.

تشيلسي يحدد بديل كيبا في الفريق

وأكدت شبكة "جول" أن نادي تشيلسي لم يحسم حتى الآن مستقبل كيبا مع الفريق ولكنهم يبحثون حاليا بالفعل عن حارس مرمى جديد للفريق.

وكشفت الشبكة أن نادي تشيلسي يفكر في التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى نادي أياكس أمستردام الهولندي لضمه في الصيف القادم.

وحسب ما نشرته الشبكة فإن أونانا هو أحد الخيارات المطروحة على طاولة نادي تشيلسي لضمه في الصيف تحسبا لرحيل كيبا ولكن يوجد حراس أخرى على طاولة الفريق.

ترتيب نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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