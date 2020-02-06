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KORA PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر "الشوط الثاني" ريال مدريد 0-1 ريال سوسيداد كورة جول

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:52 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، ضمن مباريات دور الربع نهائي لمباريات كأس ملك إسبانيا، شاهد كورة بلس KORA PLUS ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بكأس الملك.

كورة جول حيث يدخل ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة سعيًا وراء مواصلة نتائجه المميزة مؤخرًا وتحقيق الانتصار والعبور للدور المقبل بالبطولة، KORA GOAL، ريال مدريد يستضيف ريال سوسيداد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالكأس.

وكان ريال مدريد نجح في تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤخرًا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، كورة فور جول KORA4GOAL الميرنجي يطمح في تلاشي مفاجأت البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد بالكأس
وتُقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سوسيداد بالكأس
كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة السعودية الرياضية KSA SPOTS HD، عقب حصولها على حقوق بث مباريات كأس إسبانيا، KORA ONLINE الميرنجي يطمح للعبور في كأس الملك.

على الجانب الآخر يدخل ريال سوسيداد، المباراة طامحًا في تحقيق المفاجأة والتأهل للمربع الذهبي، كورة حصري ريال سوسيداد يسعى لتحقيق المفاجأة، KORA7ASRY ريال سوسيداد ضيفًا على ريال مدريد بملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويقدم لكم الفجر الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر ريال مدريد يلعب ضد ريال سوسيداد بدور ربع نهائي بطولة كأس الملك الإسباني.

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