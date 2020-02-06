يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة ريال مدريد 0-1 ريال سوسيداد BEIN SPORT بث مباشر الاسطورة ريال مدريد

يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد ضد فريق ريال سوسيداد والتي ستقام اليوم الخميس على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد BEIN MATSH في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا YALA SHOOOT PLUS حيث يدخل الريال لتحقيق الانتصار التأهل لدور المقبل.





كورة ستار وكان قد نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق ليفانتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة على ملعب الأخير GOAL KOORA ويسعى ريال مدريد لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا الغائب عن خزائن الفريق في السنوات الماضية COOL KOORA حيث حقق نادي فالنسيا لقب الموسم الماضي بعد الفوز على فريق برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في النهائي.





يلا شوت حصري وسوف يلتقي فريق برشلونة مع فريق اتليتك بلباو على ملعب السان ماميس عقدة كيكي سيتين مدرب برشلونة في مسيرته التدريبية COOL KOORA حيث يسعى البارسا للفوز وتعويض خسارة الموسم الماضي للكأس وتحقيق اللقب هذا الموسم خاصة بعد بداية الموسم الكارثية للفريق KOORA ONLINE.





جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق ريال سوسيداد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة BEIN SPORTS وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA LIVE.



