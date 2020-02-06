Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت الشوط الثاني مشاهدة مباراة ريال مدريد 0-1 ريال سوسيداد BEIN SPORT بث مباشر الاسطورة ريال مدريد

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد ضد فريق ريال سوسيداد والتي ستقام اليوم الخميس على ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد BEIN MATSH في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا YALA SHOOOT PLUS حيث يدخل الريال لتحقيق الانتصار التأهل لدور المقبل.

كورة ستار وكان قد نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق ليفانتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة على ملعب الأخير GOAL KOORA ويسعى ريال مدريد لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا الغائب عن خزائن الفريق في السنوات الماضية COOL KOORA حيث حقق نادي فالنسيا لقب الموسم الماضي بعد الفوز على فريق برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في النهائي.

يلا شوت حصري وسوف يلتقي فريق برشلونة مع فريق اتليتك بلباو على ملعب السان ماميس عقدة كيكي سيتين مدرب برشلونة في مسيرته التدريبية COOL KOORA حيث يسعى البارسا للفوز وتعويض خسارة الموسم الماضي للكأس وتحقيق اللقب هذا الموسم خاصة بعد بداية الموسم الكارثية للفريق KOORA ONLINE.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق ريال سوسيداد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة BEIN SPORTS وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA LIVE.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ ساعة و 12 دقيقة

"كورونا" يتسبب في وفاة الطبيب الصينى صاحب التحذيرات الأولى من هذا الفيروس

منذ أقل من ساعتين

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ أقل من ساعتين

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

رابط Shot | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية عندنا

منذ أقل من ساعة

officially | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ أقل من ساعتين

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ 18 دقيقة

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ 18 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ أقل من ساعتين

"التعليم العالي" تعلن موعد الفصل الدراسي الثاني.. وخطة الجامعات لمواجهة "كورونا"

منذ ساعة و 15 دقيقة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ ساعة و 26 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ أقل من ساعتين

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

07:47 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status