بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر yallakora يلا شوت رابط ماتش الأهلي رابط قناة أون سبورت kora live

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة بيراميدز سبورت ضد الأهلي، عبر يلا كورة بدون تقطيع، YALLAKORA بيراميدز سبورت يستضيف الأهلي، بالجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.





كورة ستار حيث يستضيف بيراميدز سبورت نظيره الأهلي، على ملعب الدفاع الجوي، KORA STAR الأهلي يسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري العام.





يلا شووت بلس، ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، YALLA SHOOT PLUS، شاهد مباراة بيراميدز سبورت ضد الأهلي، من أجل الاقتراب من اللقب.





موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي بالدوري

وتُقام مباراة بيراميدز سبورت ضد الأهلي، اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي بالدوري

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة بيراميدز سبورت ضد الأهلي، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، KORA GOAL الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت.





كورة حصري، ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 36 نقطة، فيما يحتل بيراميدز سبورت المركز الرابع برصيد 26 نقطة، KORA7ASRY الأهلي ضيفًا على بيراميدز سبورت، بالجولة السادسة عشر من الدوري.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة بيراميدز سبورت ضد الأهلي عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.