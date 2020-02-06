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مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر بدون تقطيع ON sport هدف بيراميدز الأول Yalla Ahly

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:46 م
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الاهلي
الاهلي
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كورة أونلاين تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي ضد نادي بيراميدز التي ستقام اليوم الخميس 6 من شهر فبراير YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE وسوف تكون المباراة نارية بين الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط.

يلا شوت حصري وكانت قد أجريت قرعة دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالأمس واوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة نارية ضد فريق صن داونز الجنوب افريقي BEIN MATSH ويسعى المارد الأحمر للثأر من الخسارة الكبيرة من الفريق الجنوب افريقي في الموسم الماضي بدوري أبطال أفريقيا YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق بيراميدز في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

كورة ستار ويحتل النادي الاهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني KOORA STAR ونجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز خلال جميع مباريات الدوري هذا الموسم، حيث لم ينجح في فريق في البطولة في إفساد مسيرة القلعة الحمراء KOORA LIVE.

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