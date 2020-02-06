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نجم إنتر ميلان يرفض جميع العروض المقدمة له من أجل برشلونة

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:39 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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رفض واحد من نجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي العروض المقدمة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع مارتينيز

وحسب ما كشفته شبكة "ESPN" فإن نادي مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم.

وذكرت الشبكة أن مسئولو وكشاوفوا نادي مانشستر يوناتيد يرون أن طريقة مارتينيز ستناسب طريقة لعب الفريق في الموسم الجديد.

مارتينيز يحسم موقفه من عرض اليونايتد

ولكن أشارت الشبكة أن نادي مانشستر يونايتد يشعر بخيبة أمل بشأن ضم لاوتارو لأنه من المتوقع أن يرفض اللاعب العرض.

وكشفت الشبكة أن مارتينيز يفضل الانضمام إلى نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري واللعب بجانب ليونيل ميسي نجم البارسا.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد حاول التعايد مع لاوتارو في الانتقالات الشتوية الماضية ولكن فشل في ذلك بسبب رفض إنتر ميلان رحيل اللاعب.

الأندية التي ترغب في ضم مارتينيز

كما ذكرت الشبكة أن يوجد العديد من الأندية الأخرى التي تريد ضم مارتينيز في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد.

مشاركات مارتينيز مع إنتر ميلان هذا الموسم

وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 27 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع هدف وحيد.

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