دينا الختام من مهرجان الموضة بباريس إلى أبو ظبي.. فما السر؟! (صور)

حلت الإعلامية دينا الختام، ضيفة على دولة الإمارات بدعوة كريمة من هيئة الثقافة والفنون للمشاركة في افتتاح جاليري "ارتيسيتا" للفنانة لمياء منهل، والذي أقيم في حي دبي للتصميم.

حضر الافتتاح الدكتور صلاح القاسم، مستشار هيئة الثقافة والفنون في الإمارات، وعدد من كبار الشخصيات في الدولة، إضافة لعدد من الإعلاميين والإعلاميات على مستوى الدولة ورواد مواقع السوشيال ميديا.

وأحيا حفل الافتتاح كل من الفنانة نادية المنصوري والفنان خالد الحجار، وقدم الفنانان العالميان "شفيق وابدل" عروضهما المخصصة للافتتاح.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من مشاركة الإعلامية دينا الختام في أسبوع الموضة والذي أقيم في باريس بمشاركة المصمم المصري هاني البحيري، داخل "Carrousel " كبرى قاعات متحف اللوفر.