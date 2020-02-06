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وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:28 م
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الشيخ
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تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال إنشاء مجمع الابداع التكنولوجي بجامعة المنصورة والذي يأتي في اطار تنفيذ خطة الدولة لنشر مجمعات الإبداع التكنولوجي في كافة جامعات الجمهورية، حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالياً بإنشاء 6 مجمعات في جامعات المنصورة، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادي، أسوان، على أن يتم الانتهاء من 6 مجمعات أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي حواره المفتوح مع عدد من الشباب من رواد الأعمال، أكد طلعت أن هذه المجمعات تهدف إلى تمكين الإبداع وريادة الأعمال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتم من خلالها تقديم دورات تدريبية للشباب متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك توفير برامج لرعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق؛ مشيرًا إلى حرص الوزارة على تبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما تحقيق التحول الرقمي واعداد الكفاءات الرقمية.

واوضح  طلعت أنه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ وأنه سيتم التعاون مع الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والتي سوف يكون لها مردود تنموي لمصر في عدد من المجالات مثل الزراعة والصناعة والري والتخطيط الاقتصادي والصحة؛ مشيرا الى ان الوزارة تسعي من خلال البرامج والمبادرات المختلفة لبناء الانسان المصري عبر معاهد التدريب التابعة لها الى اعداد المهارات الرقمية في عدد من التكنولوجيات المتقدمة ومضاعفة اعداد المتدربين فيها.

واضاف الوزير أنه يتم الأن تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية في أنحاء الوطن وتطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية؛ حيث تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المباني الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه وتضم  المرحلة الاولى من المشروع  ربط  5 ألاف مبنى حكومى؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق ثلاث حزم من الخدمات الحكومية الرقمية خلال نهاية الربع الأول من العام وهم خدمات التموين والتوثيق الإلكترونى والمرور.

وقام الوزير بزيارة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة الذي كان له دورا بارزا في فوز الجامعة بالمركز الأول في المسابقة التى عقدت لهذا الغرض على مستوى الجامعات المصرية نهاية 2019، وتم إختيارها كأفضل جامعة في مجال التحول الرقمي، حيث يقوم المركز منذ بدء تفعيل نشاطه في عام 2018 بتطبيق نظم معلومات الإدارة الذكية، وميكنة أعمال الجامعة وتحويلها للأداء الإلكتروني.


وزار الوزير مشروع العلاج عن بٌعد داخل مستشفي الباطنة التخصصي الجامعي، والذى يهدف إلى ربط الوحدات الصحية فى الأماكن البعيدة والفقيرة بالمستشفيات الجامعية الكبرى، لكي يتمكن مواطنو هذه المناطق من تلقى العلاج على أيدى كبار الأطباء والاستشاريين المتخصصين في هذه المستشفيات دون الحاجة إلى إنتقال المريض ذاتياً إلى المستشفى، وتقوم بتقديم الاستشارات الطبية للوحدات الصحية بمحافظتي المنيا ودمياط، وتُعد أحد المستشفيات الأربعة المدرجة بالمحافظة لتقديم خدماتها للعديد من الوحدات الصحية بالمناطق الفقيرة والنائية.


يعتمد مشروع العلاج عن بٌعد بشكل أساسي على تفعيل تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بهدف التخفيف على المواطنين والحصول علي خدمة طبية متميزة دون الحاجة الى الانتقال الى المستشفى، حيث تمكن تكنولوجيا التشخيص والعلاج عن بُعد المريض من التواصل مباشرة مع الأطباء المتخصصين بالمستشفيات الكبري، ويتم ذلك من خلال أجهزة طبية رقمية متطورة كأجهزة السونار، وقياس نبضات القلب وغيرها من الأجهزة التشخيصية التي تمكن الاستشاري من دراسة تفاصيل حالة المريض بشكل واضح، بالإضافة إلى استخدام تقنية الفيديو كونفرنس.

وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
وزير الاتصالات يتفقد مشروع العلاج عن بُعد بجامعة المنصورة (صور)
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مستشفي الباطنة فيديو كونفرنس جامعة المنصورة العلاج عن بعد

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