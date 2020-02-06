نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير شجرة مريم في المطرية

تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بشجرة مريم في المطرية أحد نقاط مسار العائلة المقدسة وذلك بمرافقة صادق عبد المقصود رئيس حي المطرية.





وتابع "صابر" أعمال دهان العقارات المحيطة بالمنطقة والبدء في رصف الشارع عقب الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي، مؤكدا أن خطة العمل بمنطقة شجرة مريم جاءت بتضافر الجهود بين عدد من الجهات العاملة، والمخطط الخاص بعمل أجهزة المحافظة بمشروع شجرة مريم يتم العمل عليه من المكتب الهندسي الخاص بمحافظة القاهرة.وقال "صابر": سيتم دهان كل العقارات المحيطة بالآثر، فضلًا عن نقل جميع مواقف السرفيس المتواجدة بميدان المطرية، إلى كوبري مسطرد.