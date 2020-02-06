مصطفى بكري ناعيًا نادية لطفي: دعمت المقاومة الفلسطينية.. ولها دور في حرب أكتوبر

نعى الإعلامي مصطفى بكري، الفنانة نادية لطفي، قائلًا: " كانت واحدة ممن كان لهم دور كبير جدًا في الفن والإبداع، وعلاوة على ذلك كانت دائمًا معنية بالشأن العربي، والأزمات التي في المنطقة".



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن "لطفي" وقفت بجانب المقاومة الفلسطينية وفي حرب أكتوبر، وكان لديها حس وطني كبير جدًا، معقبًا: "رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي، وألهم أهلها الصبر والسلوان".



ورحلت الفنانة نادية لطفي، عن عمر ناهز ٨٢ عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها.



ولدت بولا محمد لطفي شفيق، الشهيرة بنادية لطفي، في الثالث من يناير ١٩٣٨، في حي عابدين بالقاهرة.

