مصطفى بكري: مؤامرة أردوغان تتحطم على صخرة الشعب الليبي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استطاع أن يحرر 90% من الأراضي الليبية وإذا كانت المرتزقة تتصور أنها قادرة على هزيمة الجيش الليبي فهم مخطئون، لأن القبائل الليبية تقف وتدعم الجيش الليبي.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المؤشرات تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في دعمه للإرهاب في ليبيا، لأن هزيمته في ليبيا تعني هزيمته سياسيًا والقضاء عليه داخليًا، مشيرًا إلى أن "أردوغان" يمضي بتركيا إلى عداء من كافة الحكومات المنطقة التي لا يمكن أن تقبل بتمدد "أردوغان" في ليبيا أو غير ليبيا.



ولفت إلى أن مؤامرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتحطم على الصخرة الليبية، معقبًا: "أقول لأردوغان دورك أنتهى في ليبيا".

