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عاجل.. الجيش السوري يدخل مدينة سراقب ويبدأ عمليات التمشيط

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:15 م
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الجيش السوري
الجيش السوري
الفجر
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أعلن الجيش السوري بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، دخول مدينة سراقب بريف مدينة إدلب وبدء عمليات تمشيط المدينة وإزالة الألغام والمفخخات التي خلفتها الجماعات الإرهابية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

هذا وبدأت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري، في وقت سابق من اليوم، بالدخول من المحاور الأربعة للمدينة، وذلك فور سيطرة وحدات الاقتحام على بلدات "مغارة عليا" و"مجيزر" و"الصالحية" على الاتجاه الشمالي الغربي، بما يعنيه ذلك من القطع التام لخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية باتجاه مدينة إدلب غربا، وإطباق السيطرة الكاملة على سراقب.

ولفت مصدر ميداني، إلى أن طائرات الاستطلاع الروسية تعمل بشكل مكثف في هذه الأثناء على المسح الكامل لمختلف أرجاء المدينة، والتأكد من خلوها من المجموعات المسلحة قبل أي تقدم للقوات السورية.

كما أوضح المصدر، أن وحدات الاستطلاع رصدت فرارًا فوضويًا لأفواج متتالية من مسلحي التنظيمات الإرهابية عبر المنفذين الشمالي والشمالي الغربي للمدينة.

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الكلمات المفتاحية

مدينة سراقب سراقب الجيش السوري

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