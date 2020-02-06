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KOORA STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد 0-0 ريال سوسيداد ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يلا شوت حصري kora match

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:20 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين نادى ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم فى مباراة قةية ومنتظرة من جماهير الملكي، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم YALLA SHOOT، كورة ستار شاهد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا KOORA STAR، ويسعي زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد فى الفوز للصعود للدور نصف نهائي للمنافسة على اللقب، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد KOORA STAR.

سيذاع لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على قناة السعودية الرياضية 2 الناقل الحصري لمباريات كأس الملك، فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعة مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا KOORA STAR، شاهد مباراة ريال مدريد اليوم KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الريال تحت قيادة زين الدين زيدان اليوم YALLA SHOOT، ويسعي المرينجي للفوز اليوم KOORA LIVE.

ويحاول زين الدين زيدان المدير الفنى للمرينجي فى الفوز اليوم من أجل المنافسة على لقب بطولة كاس ملك إسبانيا بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإسبانى على حساب أتليتكو مدريد، كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد KOORA STAR.

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