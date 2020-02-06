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live بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مديد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا قناة مفتوحة

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:20 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الريال ضد ريال سوسيداد، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، الموافق 6 فبراير الجاري، في إطار دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

- موعد مباراة الريال ضد ريال سوسيداد لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الريال ضد ريال سوسيداد فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الريال ضد ريال سوسيداد، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد ريال سوسيداد
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريال ضد ريال سوسيداد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة السعودية الرياضية 2.

- بث مباشر لمباراة الريال ضد ريال سوسيداد كول كورة COOLKORA
يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمواصلة صراعه مشواره في بطولة كأس ملك إسبانيا من خلال تخطي عقبة سوسيداد Real Madrid ONLINE.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الريال ضد ريال سوسيداد
نقدم لكم بث مباشر لمباراة الريال ضد ريال سوسيداد للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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