أنباء سعيدة لريال مدريد بشأن مبابي

زفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس 6 فبراير أنباء سعيدة لنادي ريال مدريد بشأن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان.





وأكد فيدريك هيرميل المذيع في إذاعة "واندا سيرو" الإسبانية أن مبابي على الرغم من صغر سنه ولكنه في عجله كبيرة ليحصد الكرة الذهبية وهو متأكد من أنه سيفعل ذلك إذا انتقل إلى نادي ريال مدريد.





مبابي ينذم إلى ريال مدريد في هذه الحالية

وأشار هيرميل إلى أن كيليان مبابي سينتقل بالفعل إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حالة فشل نادي باريس سان جيرمان في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





والدة مبابي تتحدث عن اقترابه من ريال مدريد

وكشف هيرميل أن والدة مبابي قد تحدثت مع أحد أصدقائه المقربين وأكدت له أن كيليان سيلعب في نادي ريال مدريد بالفعل وذلك واضح للجميع ومكتوب".





يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد أظهر بالفعل رغبة كبيرة في التعاقد مع مبابي منذ فترة طويلة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك كيليان مبابي في 26 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.



