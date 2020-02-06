الجندي: الأجهزة السيادية قامت بأدوار لا يمكن إغفالها في إعادة الصيادين المحتجزين

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للرئيس السيسي، قائلًا: "يتوجب علينا شكره والدعاء له بالثبات، وهذا الكلام لا ينكره إلا منكر".



وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه لا يمكن لأحد نسيان المشهد العظيم للمصريين العائدين من الصين، ومشهد عودة الصائدين المحتجزين باليمن.



وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الأجهزة السيادية المصرية قامت بأدوار لا يمكن إغفالها لإعادة الصيادين المصريين.

