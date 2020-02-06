Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجندي: الأجهزة السيادية قامت بأدوار لا يمكن إغفالها في إعادة الصيادين المحتجزين

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للرئيس السيسي، قائلًا: "يتوجب علينا شكره والدعاء له بالثبات، وهذا الكلام لا ينكره إلا منكر".

وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه لا يمكن لأحد نسيان المشهد العظيم للمصريين العائدين من الصين، ومشهد عودة الصائدين المحتجزين باليمن.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الأجهزة السيادية المصرية قامت بأدوار لا يمكن إغفالها لإعادة الصيادين المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خالد الجندي المصريين العائدين العائدين من الصين

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ أقل من ساعة

"كورونا" يتسبب في وفاة الطبيب الصينى صاحب التحذيرات الأولى من هذا الفيروس

منذ ساعة و 28 دقيقة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ 10 دقائق

officially | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ أقل من ساعة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ ساعة و 18 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

رابط Shot | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية عندنا

منذ أقل من ساعة

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ ساعة و نصف

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"التعليم العالي" تعلن موعد الفصل الدراسي الثاني.. وخطة الجامعات لمواجهة "كورونا"

منذ ساعة و 7 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ أقل من ساعتين

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ 10 دقائق

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: الحجاب فريضة بإجماع علماء الأمة

خالد الجندي عن النقاب: "لا ننكره ولا نأمر به" (فيديو)

خالد الجندي يطالب بالإبلاغ عن المحتكرين والفاسدين

خالد الجندي يوضح علاقة الدين بالسياسة والدولة

خالد الجندي: شرفاء الوطن نجحوا في إعلاء كلمته بمشاركتهم في الاستفتاء

بعد تربية شاربه.. خالد الجندي يرد على منتقديه (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

07:47 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status