مطرانية ملوي: تلقينا ترشيحات لسيامة 5 شمامسة للكهنوت

أعلنت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس في محافظة المنيا عن وصول بعض الترشيحات من شعب المطرانية برسامة عدد 5 شمامسة الي رتية "قس" وهي رتبة كهنوتية للخدمة في عدد 5 كنائس داخل المطرانية.



وأضافت المطرانية في بيان لها، اليوم الخميس، بأنها تستعد لتلقي أي شكاوي أو ملاحظات أو طعون علي المرشيحين عن طريق إرسال خطابات مغلقة ومخصصة لإسقف الإيبارشية مع ذكر أسباب موضوعية ولها دلائل كافية مع ذكر إسم المعترض ورقم الهاتف وذلك قبل رسامتهم.



وحذرت المطرانية في بيانها، من لدية أي شكوى أو ملحوظة أو إعتراض علي أي من المرشيحين بعدم نشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، وذلك لعدم التشهير لأي من المرشحين للسيامة الكهنوتية، مؤكدة أن باب تلقي الشكاوي والطعون يبدأ من تاريخ البيان وحتي يوم الخميس المقبل، وبعد ذلك لا يعتاد بأي شكاوي تُرسل بعد هذه المدة، وفي حالة عدم وجود أي شكاوي أو طعون سيتم تقديم التذكيات.



ومن المقرر أن يترأس الأنبا ديمتريوس‏، أسقف ملوي وتوابعها، قداس طقس الرسامة، يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجاري، في مقر المطرانية بملوي.