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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والأهلي

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:15 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام مضيفه بيراميدز، في المباراة المقامة على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي بإجراء تعديلان على تشكيل فريقه في مباراة اليوم بالنظر لتشكيل الفريق في مباراة الهلال السوداني حيث أشرك أحمد فتحي في الجبهة اليمنى وعلي معلول في اليسرى.

بدأ الأهلي اللقاء ضاغطًا حيث مرر علي معلول في الدقيقة 4 كرة عرضية رائعة إلى النيجيري جونيور أجاي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لكن مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز تألق في إبعدها عن مرماه وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وخرج مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز من مرماه في الدقيقة 6 ليبعد كرة أليو ديانج البينية قبل وصولها إلى حسين الشحات في ثاني محاولات الفريق الأحمر الهجومية على دفاع أصحاب الأرض.

ومن ركلة ركنية نفذها علي معلولى لزميله محمد مجدي "أفشة" على حدود منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 10 سددها الأخير لكنها ابتعدت عن القائم الأيمن لمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 16 مرر أحمد فتحي الكرة عرضية من الناحية على رأس عمرو السولية لاعب الأهلي المتواجد في منطقة جزاء بيراميدز ويهيأ الكرة إلى زميله مروان محسن الذي سدد الكرة بجوار القائم الأيمن للمهدي سليمان.

وحصل فريق بيراميدز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 17 سددها أحمد توفيق بعيدة تمامًا عن مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، الذي خرج من مرماه ممسكا بالكرة من عرضية لمحمد حمدي من الناحية اليسرى.

طارق طه ظهير أيسر بيراميدز تحصل على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24 نفذها لكن دفاع الأهلي نجح في التعامل مع الكرة وأبعدها عن منطقة جزاؤه، قبل أن تصل إلى أي لاعب من رجال المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

ومرر عمرو السولية كرة رائعة إلى حسين الشحات في الجهة اليمنى ليدخل بها إلى منطقة الجزاء ويمررها عرضية لكن الكرة لم تجد أي لاعب من الأهلي ليبعدها دفاع بيراميدز، ثم عرضية أخرى من جونيور أجاي لتمر بسلام على دفاع أصحاب الأرض، ليرد نبيل عماد "دونجا" بتسديدة قوية لكنها علت عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي.

وتعرض أحمد توفيق لعرقلة من بعد منتصف الملعب من الجهة اليمنى نتيجة تدخل من عمر السولية ليحتسب إبراهيم نور الدين ركلة حرة مباشرة لبيراميدز لينفذها توفيق ويبعدها دفاع الأهلي دون أي خطوة.

وسقط عمر جابر على ملعب المباراة في مرتين متتاليتين ليغادر في الدقيقة 39 متأثرًا بالإصابة في الكتف ويحل زميله التونسي عمر لعيوني بديلًا له في أول تغيير لبيراميدز في اللقاء.

ومرت الـ5 دقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون أن تشهد أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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