أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 6/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه "اعتقل شخص بتهمة تنفيذ عملية الدهس، التي وقعت ليلة أمس في القدس وأدت إلى إصابات".







