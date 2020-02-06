خالد فودة يكشف حقيقة إنشاء محافظة في وسط سيناء





نفى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ما تردد بشأن اقتراب صدور قرار جمهوري بإنشاء محافظة وسط سيناء، موضحا أنه كان هناك حديث عن تقسيمات إدارية جديدة ولكن لم تخرج للنور بعد، معلقا: "كانت مجرد أراء وهذا كان من 4 سنوات".وأشار "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه يؤيد وجود محافظ ثالثة بسيناء، خاصة وأن المساحة شاسعة، معتبرا أن وجود محافظة ثالثة يعد إضافة كبيرة، ولكنه قرار يخص القيادة السياسية، ولكن الوضع على الصورة الحالية مستقر.وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه لا يوجد قرار جمهوري بهذا الأمر، حيث أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل، منوها بأن محافظة جنوب سيناء تشهد كل يوم أمر جديد.