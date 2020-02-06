يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

يلاشوت بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز المصري مساء اليوم الخميس ويحتل الأهلي قمة جدول الترتيب برصيد ٣٦ نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد ٢٦ نقطة.





موعد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد بيراميدز وتذاع المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويسعى فايلر المدير الفني السويسري للأهلي لكسر عقدة بيراميدز في مباراة اليوم ومواصلة تحقيق العلامة الكاملة والفوز بجميع مباريات الفريق في منافسات الدوري المصري الممتاز .





ويعيش فريق الأهلي موسم استثنائي خاصة على مستوى منافسات الدوري وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الصعود الصعب للدور الستة عشر ومواجهة فريق صن داون بعد أن أوقعت الأهلي في مواجهة الفريق الجنوب الإفريقي.





بينما يواصل بيراميدز عروضه القوية في منافسات الكونفدرالية الإفريقية وصعوده للدور ثمن النهائي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم







