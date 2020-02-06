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فيفي عبده تصل إلى عزاء نادية لطفي

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:44 م
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فيفي عبده
فيفي عبده
لمياء علي_ تصوير محمد فتحي
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بدأت منذ قليل مراسم عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ووصلت منذ قليل الفنانة فيفي عبده إلى العزاء، كما حرصت الفنانة دلال عبد العزيز وإلهام شاهين ورجاء حسين ونجوى فؤاد على الحضور.

وكانت نادية لطفي تعاني من أزمة صحية خلال الأيام الماضية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وتم وضعها بغرفة العناية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، ومنع الزيارة عنها في الأيام الماضية لسوء حالتها الصحية.
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