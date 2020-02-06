Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير بالشأن الليبي: غياب الإرادة الدولية أدى لاستمرار العربدة التركية في ليبيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال محمد جمعة، الخبير بالشأن الدولي، إن غياب الإرادة الدولية هو ما أدى لاستمرار العربدة التركية في ليبيا، مضيفًا أن نقل الأسلحة التركية والمرتزقة إلى ليبيا لا يمكن أن يكون دون موافقة الولايات المتحدة، خاصة أن الأسطول السادس الأمريكي متواجد في المتوسط ويحمل 175 طائرة، و12 ألف جندي، وهو قادر على وقف نقل الأسلحة إلى ليبيا إذا كانت هناك إرادة.

ولفت" جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن بعض المؤشرات كانت تتحدث بأن الشراكة التركية الروسية في سوريا، من الممكن أن يعاد انتاجها مرة أخرى في ليبيا، لكن التطورات الأخيرة في إدلب السورية، أدت لتصدع التفاهمات الروسية السورية، وهذا خبر سعيد لليبيا، لأن استمرارا هذ التفاهمات، كان يعني سوء الأوضاع أكثر فأكثر في ليبيا.

وشدد على ضرورة التعويل على صحوة القبائل الليبية، في حل الأزمة الليبية، خاصة أن الأطراف الخارجية قوة لا تهتم إلا بمصالحها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا السوريا

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ أقل من ساعتين

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ أقل من ساعة

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ 11 دقائق

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ 11 دقائق

"كورونا" يتسبب في وفاة الطبيب الصينى صاحب التحذيرات الأولى من هذا الفيروس

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ ساعة

officially | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

منذ ساعة و نصف

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ ساعة و 19 دقيقة

رابط Shot | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية عندنا

منذ أقل من ساعة

"التعليم العالي" تعلن موعد الفصل الدراسي الثاني.. وخطة الجامعات لمواجهة "كورونا"

منذ ساعة و 7 دقيقة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ON sport مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Yalla Shoot كورة جول ماتش الأهلي Ahly تايم سبورت NOW

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بكري: المجتمع الدولي مازال يقف صامتًا بشأن صفقة الأسلحة التركية (فيديو)

محلل سياسي: الإرهابيون سيحاولون استهداف قوات الجيش الليبي خلال الفترة القادمة

ليبيا.. بيان عسكري يفضح "الجريمة التركية"

متخصص بالشأن الليبي: المجتمع الدولي يحاول أن يستفيد من الأزمة الليبية

ليبيا بين أطماع أردوغان وتحديات مواجة قواته.. سياسيون يكشفون تداعيات دخول القوات التركية

مأزق حقيقي.. سياسيون يكشفون مغزى إعلان تركيا عدم رغبتها بالحرب ضد مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

07:47 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status