خبير بالشأن الليبي: غياب الإرادة الدولية أدى لاستمرار العربدة التركية في ليبيا

قال محمد جمعة، الخبير بالشأن الدولي، إن غياب الإرادة الدولية هو ما أدى لاستمرار العربدة التركية في ليبيا، مضيفًا أن نقل الأسلحة التركية والمرتزقة إلى ليبيا لا يمكن أن يكون دون موافقة الولايات المتحدة، خاصة أن الأسطول السادس الأمريكي متواجد في المتوسط ويحمل 175 طائرة، و12 ألف جندي، وهو قادر على وقف نقل الأسلحة إلى ليبيا إذا كانت هناك إرادة.



ولفت" جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن بعض المؤشرات كانت تتحدث بأن الشراكة التركية الروسية في سوريا، من الممكن أن يعاد انتاجها مرة أخرى في ليبيا، لكن التطورات الأخيرة في إدلب السورية، أدت لتصدع التفاهمات الروسية السورية، وهذا خبر سعيد لليبيا، لأن استمرارا هذ التفاهمات، كان يعني سوء الأوضاع أكثر فأكثر في ليبيا.



وشدد على ضرورة التعويل على صحوة القبائل الليبية، في حل الأزمة الليبية، خاصة أن الأطراف الخارجية قوة لا تهتم إلا بمصالحها.

