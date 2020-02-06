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«kora اونلاين» : مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر ريال مدريد هدف راموس KORA ONLINE

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:00 م
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بوابة الفجر
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 يستضيف نادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في مباراة هامة وقوية في مساء اليوم الخميس 6 فبراير 2020 في اللقاء الذي سوف يحسم المتأهل للمربع الذهب من بطولة كأس الملك الأسباني والتي تعلب علي أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 81 ألف متفرج والتي تنقل عبر يلا شوت لايف.

وتمكن ريال مدريد من افتتاح مسيرته في كأس الملك من دور الـ 32 حيث استطاع ان يحقق فوزاً كبيراً لي سالامانكا بثلاثة أهداف لهدف ، وفي دور الستة عشر واجهه ريال سرقسطة وتمكن في تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف دون رد ليتمكن من حجز مقعد له في ربع النهائي.

يلعب ريال مدريد اللقاء وهو يفتقد جهود الثنائي جاريث بيل وإدين هازارد ، وذلك بعدما قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يستبعدهما من المباراة ، من أن أجل إراحتهما رغم مشاركتهما في التدريب بشكل طبيعي مع الفريق.

استطاع ريال سوسيداد أن يتأهل لربع النهائي بعدما بدا المسابقة من الدور الثاني ،حيث حقق الفوز علي نادي بيسيريل بثمانية أهداف دون رد ، وفي الدور الثالث حقق فوزاً علي نادي سويتا بأرابعة أهداف نظيفة ، أما في دور الـ32 استطاع أن يحقق فوزاً هام علي اسبانيول بهدفين دون رد ، بعد ذلك واجه أوساسونا في دور الستة عشر بنتيجة ثلاثة اهداف لهدف.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 1،ويتولى الإماراتي فارس عوض مهمة التعليق على المباراة.

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