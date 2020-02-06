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بكري: "أنقرة" خالفت توصيات مؤتمر برلين.. ويجب محاصرة "أردوغان"

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:56 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أنقرة لم تلتزم بأي شيء من مقررات مؤتمر برلين حول الازمة الليبية، وهذا ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عملية نقل المرتزقة أدت لنوع الغضب بين المليشيات، بسبب أن المرتزقة يحصلون على أربع أضعاف مرتبات المليشيات الليبية، خلاف أن جرحى المرتزقة يتلقون أفضل أوجه الرعاية الطبية، بينما جرحى المليشيات يعانون من الإهمال المتعمد.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تكون مهمة في إطار المواجهة، وهناك ضرورة لحشد الجهود العربية لتفعيل دور عربي قومي يسعى لمحاصرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفضح مخططاته في المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري مؤتمر برلين ليبيا تركيا أنقرة

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