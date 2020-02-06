«كورة ستار» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Ahly رابط الأهلي جودة متعددة on sport

يلاقي الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.





مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يقام اللقاء بين الأهلي وبيراميدز عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الدفاع الجوي.





مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot

الأهلي تعادل إيجابيًا بهدف في لقاء عصيب أمام الهلال السوداني في آخر لقاءاته ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online

المارد الأحمر حقق 12 فوز متتالي في الدوري المصري الممتاز، ويسعى لتحقيق الفوز أمام بيراميدز في لقاء الليلة ليواصل سلسلة انتصاراته، والثأر من هزائمه أمام بيراميدز.





مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star

بيراميدز في آخر لقاء له حقق الفوز بهدف نظيف أمام نظيره إف سي نواذيبو ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.





مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live

بيراميدز يسعى لفرض سطوته وسيطرته على لقاءاته أمام الأهلي، إذ أن الأحمر لم يفز عليه بمسماه الجديد.





مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، من 12 فوز، وسجل 35 هدف ودخل مرماه هدفين فقط ليمتلك أقوى خطي دفاع وهجوم.





مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online

ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، جمعهم من 7 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدف ودخل مرماه 17 هدف.





مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتذاع المباراة بين الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.



