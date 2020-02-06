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«كورة ستار» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Ahly رابط الأهلي جودة متعددة on sport

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:19 م
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الاهلي
الاهلي
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يلاقي الأهلي نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
يقام اللقاء بين الأهلي وبيراميدز عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الدفاع الجوي.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
الأهلي تعادل إيجابيًا بهدف في لقاء عصيب أمام الهلال السوداني في آخر لقاءاته ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online
المارد الأحمر حقق 12 فوز متتالي في الدوري المصري الممتاز، ويسعى لتحقيق الفوز أمام بيراميدز في لقاء الليلة ليواصل سلسلة انتصاراته، والثأر من هزائمه أمام بيراميدز.

مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star
بيراميدز في آخر لقاء له حقق الفوز بهدف نظيف أمام نظيره إف سي نواذيبو ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live
بيراميدز يسعى لفرض سطوته وسيطرته على لقاءاته أمام الأهلي، إذ أن الأحمر لم يفز عليه بمسماه الجديد.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot
ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، من 12 فوز، وسجل 35 هدف ودخل مرماه هدفين فقط ليمتلك أقوى خطي دفاع وهجوم.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online
ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، جمعهم من 7 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدف ودخل مرماه 17 هدف.

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز
وتذاع المباراة بين الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

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