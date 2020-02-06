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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الأهلي ElAhly

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:17 م
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الاهلي
الاهلي
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يلاقي فريق الأهلي منافسه نادي بيراميدز kora goal، في تمام السابعة والنصف من اليوم الخميس time sports، على ستاد القاهرة yalla goal، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشرمن مسابقة الدوري المصري الممتاز yalla shoot، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر kora live، رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر dawri plus.

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