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بعد إعلان تبرئته نهائياً من التهم.. ترامب يتحدث عن "محنة فظيعة"

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول تصريح له بعد إعلان مجلس الشيوخ تبرئته من التهم الموجهة إليه حول إستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس أنه مر بـ"محنة فظيعة"، دبرها عدد من الأشخاص "غير الشرفاء".

وقال الرئيس دزنالد ترامب، اليوم الخميس، خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني (وهو حدث سنوي يشارك فيه الحزبان): إن "المحاكمة كانت محنة فظيعة خلال المحاكمة، التي سعى خلالها بعض الاشخاص غير الشرفاء والفاسدين، إلى عزله من منصبه"، مضيفاً "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا".

وتابع "يعرف الديمقراطيون أن ما يفعلونه سيء لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصلحة بلدنا العظيم"، لكن مجلس الشيوخ، حيث يملك الحزب الجمهورية الأغلبية، "تحلى بالحكمة والصرامة الاخلاقية وبالقوة اللازمة للقيام بما يدرك أنه منصف".

وأضاف ترامب "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم لتبرير أعمالهم السيئة" في إشارة إلى تمزيق رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، الثلاثاء خطابه بعد أن تفادى مصافحتها.

وقال الرئيس الأمريكي: إن "كثير من الناس جرحوا ولا يمكن أن نسمح بذلك، وهذا ما سأتحدث عنه لاحقا في البيت الابيض".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الكاثوليكية، التي بدأت إجراءات مساءلة ترامب في سبتمبر، قالت في ديسمبر: إنها "لا تكره ترامب وإنها تصلي من أجله".

وقال السيناتور الجمهوري المرموني ميت رومني، في خطاب عاطفي قبل التصويت يوم أمس الأربعاء: إن "إيمانه يلزمه بالتصويت لإدانة ترامب".

ولدى وصوله إلى مكان الاجتماع السنوي الذي يجمع رجال دين وأعضاء في الكونجرس، رفع ترامب يديه ممسكًا بصحيفتين تحملان على صدرهما إعلان براءته، ولم يحيي بيلوسي التي كانت تجلس معه على المنصة، وعندما تحدثت سخر وطوى ذراعيه وبدا منصرفا عن حديثها.

وكان ذلك ثاني استعراض للخصومة بين الزعيمين خلال 48 ساعة.

ولم يمد ترامب يده لمصافحة نانسي بيلوسي، قبل إلقائه خطاب حالة الاتحاد ثم مزقت بيلوسي نسخة من الخطاب بعدما فرغ ترامب من إلقائه، وعلقت بيلوسي لاحقًا، قائلة: إنها "مزقت النسخة لأن الخطاب كان مليئًا بالأكاذيب".

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الكلمات المفتاحية

دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا

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