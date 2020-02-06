مشاهدة مباراة الاهلى اليوم رابط أون سبورت يوتيوب| بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز kora live| كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي yalla on line

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس 6 فبراير 2020 يحل فريق النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر ضيفًا ثقيلاً على نظيره بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الخميس، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مباراة بعنوان تأكيد العقدة ومواصلة الانتصارات على المارد الأحمر يدخل فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش المباراة بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في طريق الانتصارات والحفاظ على تواجده في المربع الذهبي وخطف المركز الثالث من الاتحاد السكندري، وحقق بيراميدز فوزاً هامًا على نظيره نادي مصر بهدفين لهدف في مباراة الجولة الماضية، قبل أن يحقق الفوز على فريق نواذيبو الموريتاني بهدف نظيف في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية وتصدره للمجموعة الأولى.





رابط مباراة الأهلي وبيراميدز علي رابط قنوات يلا شوت بث مباشر في الدوري المصري بدون تقطيع ، ويرغب فريق بيراميدز في تأكيد تفوقه على الأهلي وزيادة العقدة لدى المارد الأحمر، بعدما هزم الأهلي في 3 لقاءات الموسم الماضي، حيث هزمه ذهابًا وإيابًا في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ونجح في الفوز عليه واقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، الذي خسرها في النهائي أمام الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 26 نقطة من الفوز في 7 لقاءات والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 3 مواجهات في المقابل يدخل فريق النادي الأهلي المباراة بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وتصدره لجدول الترتيب العام بالفوز في جميع لقاءاته دون أن يتعادل أو يخسر في أي لقاء، ويرغب أبناء القافلة الحمراء في الفوز للثأر ورد الاعتبار أمام فريق بيراميدز الذي حقق الفوز عليهم في 3 مباريات الموسم الماضي سواء في بطولة الدوري الممتاز أو كأس مصر، ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة من الفوز في 12 مباراة دون يتعادل أو يخسر أي لقاء.













بطاقة مباراة بيراميدز Vs الأهلي.

🏆 البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 16).

⏰ يوم المباراة : 06 / فبراير / 2020.

📺 القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) + قناة الأهلي تي في .

🎤 التعليق الصوتي : لم يحدد بعد.

⌚ موعد المباراة : 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية . (GMT 2+) .

⌚ موعد المباراة : 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 3+) .



