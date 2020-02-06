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مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:11 م
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الاهلي
الاهلي
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يبحث النادي الأهلي في مواجهة اليوم الخميس 6 فبراير 2020 عن الثأر من منافسه الذي أتعب أنفاسه ، عندما يقع نادي الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره نادي بيراميدز ، ، ضمن الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز عبر يلا شوت لايف.
 
يلعب الأهلي المباراة وسط حالة فنية ومعنوية مرتفعة،حيث استطاع الفريق أن يتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما يتربع المارد الأحمر على قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة.

وحيث يمتلك الفريق أيضاً خط هجوم قوي في بطولة الدوري المصري برصيد 35 هدفاً في 12 مباراة،أي بنسبة 3 أهداف لكل مباراة واحدة تقريباً، كما أن الفريق يتمتع بأقوى خط دفاع بهدفين فقط منيت بهما شباكه.

أما في الجانب الأخر فريق بيراميدز،الذي تغير عن الموسم الماضي في المنافسة حيث لم يعد ينافس علي مراكز الصدارة كما في السابق،حيث خاض الفريق 15 مباراة،استطاع أن يحقق الفوز في سبعة منها وتعادل في خمس مباريات، وخسر ثلاث، جامعاً 26 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، خلف نادي الزمالك الذي يحتل الثالث (28 نقطة).

وتلعب مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش العالمي.

سيتم نقل مباراة الأهلي وبيراميدز التي ستلعب علي أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، ويتسع لـ 30 ألف متفرج. عبر قناة أون سبورت أتش دي، ويعلق على المباراة محمد الكواليني.

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