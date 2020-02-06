عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطيران المدني يعلن اعتماد تسيير رحلات جديدة من وإلى مطار شرورة

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، اعتماد رحلات إضافية من وإلى مطار شرورة عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.


وذلك ابتداءا من مارس القادم، وذلك إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وإلى مطارالملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع رحلتين ذهاباً وإياباً، لتصبح إجمالي الرحلات بمطار شرورة أربعة رحلات جوية أسبوعياً.


يأتي ذلك ضمن برنامج الهيئة لتطوير المطارات وزيادة الوجهاتلمختلف مناطق المملكة بهدف ربط المملكة بشبكة جوية متكاملة ورفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.


يأتي ذلك ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات.


وكانت الهيئة قد بدأت خلال الفترة الماضية بمطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي بينبع، ومطار حائل الدولي، ومطار الطائف الدولي، واليوم تواصل تنفيذ برنامجها التنموي في مطار شرورة.


الجدير بالذكر أن هيئة الطيران المدني تعمل على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، واستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الطيران المدني مطار شرورة رحلات جديدة اعتماد

أخبار تهمك

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

ميسي ينفجر في وجه نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ 41 دقيقة

nOW | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ ساعة و نصف

أبو تريكة يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

بوابة الازهر azhar | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 عبر رابط البوابة الإلكترونية للأزهر اضغط هنا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

منذ ساعة و نصف

رسميا.. بوابة الازهر الالكترونية تنشر نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | ادخل هنا للحصول link مشيخة الأزهر الشريف

منذ ساعة و 12 دقيقة

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة.. كوتينيو يعود إلى برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ ساعة و 23 دقيقة

تشكيل الأهلي الرسمي ضد بيراميدز | مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري Ahly HD

منذ ساعة الا ربع

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ يوم

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم بالدوري المصري

منذ 42 دقيقة

مشادة قوية بين ساسي وكارتيرون.. وقرار مفاجئ من مدرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الطيران المدني: ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 8% بسبب "المطارات الذكية"

الطيران المدني يعلن نجاح مرحلة القدوم في مطاري جدة والمدينة المنورة

"الطيران السعودي" يدشن عدة برامج لتطوير مطارات المملكة

"الطيران المدني السعودي" يطلق ثلاث ناقلات جوية إضافية بمطار ينبع

"الطيران المدني" تعلن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:45 م

We publish نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس "التيرم الاول" | رابط صاروخ لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 التيرم الأول

مبروووك | ظهرت أخيرل نتيجة الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2020 عبر هذا اللينك

06:05 م

بوابه الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

06:00 م

عاجل.. الأهلي يستبعد 4 لاعبين من مواجهة بيراميدز

06:41 م

Link live | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتائج الامتحانات الشهادتي الابتدائية والاعدادية من هنا

05:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status